МИД РФ: Киев готовил теракты на Крымском мосту, ж/д и других объектах инфраструктуры

Родион Мирошник: речь идет о «множестве других потенциально опасных объектов», где планировались диверсии

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Киевский режим готовил террористические акты на Крымском мосту, железнодорожной и другой инфраструктуре. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью агентству ТАСС.

По словам дипломата, речь идет о «множестве других потенциально опасных объектов», где планировались диверсии. В связи с этим Мирошник обратил внимание на серию задержаний, «проведенных усилиями ФСБ и других подразделений, занимающихся контртеррористической деятельностью».

— Терроризм — это использование военных методов с политическими целями, — подчеркнул посол. Он добавил, что подобные действия «отслеживаются», но не обо всех деталях пока можно говорить публично.

Накануне стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении действующего в стране военного положения и всеобщей мобилизации на срок 90 дней.



Анастасия Фартыгина