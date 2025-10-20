Зеленский в семнадцатый раз продлит срок военного положения и мобилизации на Украине

Оно будет продлено до февраля следующего года

Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении действующего в стране военного положения и всеобщей мобилизации на срок 90 дней. Соответствующие документы опубликованы на сайте украинского парламента.

Согласно представленным законопроектам, действие военного положения и мобилизации, истекающее 5 ноября, будет продлено до февраля следующего года.

Ожидается, что депутаты Верховной рады рассмотрят предложенные Зеленским законопроекты уже во вторник, 21 октября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Военное положение действует на Украине с 24 февраля 2022 года, а указ о всеобщей мобилизации был подписан на следующий день. Нынешнее продление срока действия законов станет уже семнадцатым по счету.

Стало известно, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «оказывал давление на украинскую делегацию» во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Зеленским. Встреча состоялась в Белом доме в пятницу, 17 октября.



Рената Валеева