Средний чек в аптеках России достиг исторического максимума, показав рост на 10,8%

Эксперты связывают падение спроса на нелекарственный ассортимент в офлайн-аптеках с активным переходом потребителей на онлайн-маркетплейсы

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Суммарный размер среднего чека в российских аптеках достиг исторического максимума в 767 рублей по итогам января — сентября 2025 года. Это на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическая компания RNC Pharma. Основной рост показателя обеспечили лекарственные средства.

Стоимость разовой покупки лекарственных препаратов выросла на 13,5% и составила 618 рублей. В то же время средний чек по парафармацевтической продукции снизился на 2,8%, до 151 рубля. Эксперты связывают падение спроса на нелекарственный ассортимент в офлайн-аптеках с активным переходом потребителей на онлайн-маркетплейсы.

Несмотря на традиционные минимумы в январе (756 руб.) и мае (755 руб.), восходящий тренд сохраняется. В сентябре 2025 года размер чека по всему аптечному ассортименту достиг абсолютно рекордной величины в 786 рублей, из которых 640 рублей приходились на лекарства.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Максимальный показатель по парафармацевтике был зафиксирован в январе (154 руб.) и летние месяцы (июнь 150 руб., июль 153 руб.), что объясняется сезонным спросом на товары для отпуска.

Рост среднего чека в годовом выражении наблюдался во всех регионах страны, при этом почти во всех субъектах динамика превысила 10%. Наибольший средний чек по общему аптечному ассортименту зафиксирован в Чукотском АО (1147 руб.) и Москве (1135 руб.). В сентябре к лидерам присоединился Санкт-Петербург, где показатель превысил 1000 рублей.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года фармацевтам в России грозят крупные административные штрафы за неинформирование покупателей о наличии более дешевых аналогов лекарственных препаратов.



Анастасия Фартыгина