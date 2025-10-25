«Ак Барс» примет на домашней арене «Адмирал»

Матч состоится в 17:00 по мск

25 октября казанский ХК «Ак Барс» примет на домашней арене ХК «Адмирал» из Владивостока в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоится в 17:00 по мск.

За всю историю команды встречались 34 раза, из которых 27 игр стали победными для казанской команды. К этой игре «Ак Барс» подходит с серией из восьми побед: ранее казанцы обыграли лидера Запада «Локомотив» с минимальным счетом — 1:0. Единственную шайбу забросили после удаления Радулова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Команде же из Владивостока, наоборот, не везет в последних двух играх. 21 октября «Адмирал» проиграл «Северстали» со счетом 1:4.

На данный момент по турнирной таблице КХЛ «Ак Барс» находится на четвертом месте с 12-ю выигрышами и шестью проигрышами, «Адмирал» на 18-м с соотношением 6 к 8 соответственно.

Наталья Жирнова