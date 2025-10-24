С 26 октября электрички Татарстана пойдут по новому расписанию

Наиболее существенные корректировки коснутся пяти направлений

Фото: Максим Платонов

АО «Содружество» объявило о корректировке расписания движения пригородных поездов в Татарстане, которая вступит в силу с 26 октября. Изменения затронут несколько ключевых маршрутов, связывающих Казань с другими городами региона, сообщает мэрия.

Наиболее существенные корректировки коснутся следующих направлений:

На маршруте Казань — Ульяновск (№6751/6753) время отправления и прибытия увеличится на 21 минуту. Состав будет уходить из столицы республики в 14:40 и прибывать в Ульяновск в 20:19. По маршруту Казань — Йошкар-Ола (№6383) электричка отправится на 22 минуты позже обычного — в 14:30, прибытие запланировано на 17:10. При этом поезд №6385 по тому же направлению отправится раньше на 24 минуты — в 7:10, прибытие в Йошкар-Олу — в 9:55. На линии Казань — Бурундуки (№6749) время отправления и прибытия также сдвинется на 21 минуту. Состав отправится в 14:40 и прибудет в пункт назначения в 17:58. Дополнительные изменения внесены в расписание поездов на направлениях Казань — Албаба, Казань — Канаш, Казань — Свияжск, Шемордан — Казань, Казань — Арск, Казань — Кизнер, Казань — Сосновка и Казань — Кукмор. Там время движения изменилось от 1 до 15 минут.

Особое внимание стоит обратить на изменения в расписании движения поездов на ветке Казань — Аэропорт, которые будут курсировать по новому графику в вечернее время. Ранее уже сообщалось, что в Татарстане из-за перехода на зимний период изменится график движения пригородных поездов.

Наталья Жирнова