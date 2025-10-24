Госсовет Татарстана 29 октября обсудит бюджет республики и фонда ОМС на три года

Документ по бюджету уже прошел обсуждение в парламентских комитетах, на совещаниях с муниципальными образованиями и в рамках парламентских слушаний

Фото: Артем Дергунов

Госсовет Татарстана проведет свое пятнадцатое заседание 29 октября. Решение об этом принято на выездном заседании президиума Госсовета, состоявшемся в Нижнекамске.

В ходе заседания запланировано рассмотрение десяти вопросов, среди которых пять законопроектов будут рассмотрены в первом чтении. Особое внимание будет уделено законопроекту о бюджете республики на 2026 год и последующие два года. Документ прошел обсуждение в парламентских комитетах, на совещаниях с муниципальными образованиями и в рамках парламентских слушаний.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, одновременно с обсуждением проекта бюджета республики депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на аналогичный временной период.

Ранее стало известно, что Татарстан потратит 63,8 млн рублей на национальную оборону в 2026 году.

Наталья Жирнова