Татарстан потратит 63,8 млн рублей на национальную оборону в 2026 году

Объем валового регионального продукта (ВРП) республики в 2026 году составит 5,8 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Комитет по законности и правопорядку Госсовета Татарстана поддержал законопроект о бюджете, включающий прогнозные показатели социально-экономического развития региона на ближайшие годы. Согласно прогнозу, объем валового регионального продукта (ВРП) республики в 2026 году составит 5,8 трлн рублей, что соответствует росту в 102,1% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Прогнозируется дальнейшее увеличение ВРП в последующие годы: 102,3% в 2027 году и 102,4% в 2028 году. Ключевую роль в экономике региона как и прежде будет играть промышленность. Ожидается, что индекс промышленного производства вырастет на 101,7% в 2026 году, на 102% в 2027 году и на 102,2% в 2028 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бюджетные ассигнования на 2026 год предусматривают финансирование по следующим направлениям:

нацоборона: 63,8 млн рублей (расходы консолидированного бюджета);

нацбезопасность и правоохранительная деятельность: 4,1 млрд рублей (расходы консолидированного бюджета), в том числе 2,9 млрд рублей из республиканского бюджета и 1,2 млрд рублей из местных бюджетов;

судебная система: 1,2 млрд рублей.

Минэкономики Татарстана как обычно заложило в основу бюджета консервативный сценарий роста экономики, но закрепило в нем феерический рост частных инвестиций в 15—20%. Минфин РТ оказался в оценках прагматичнее: «кормить» бюджет придется за счет НДФЛ. Подробнее — в материале «Реального времени».