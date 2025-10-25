В Татарстане открыто более 40 тыс. вакансий
Большинство из них относится к сфере строительства и ЖКХ
В Татарстане на платформе «Работа России» открыто более 40 тыс. вакансий. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.
Большинство вакансий — 10,4 тыс. — относятся к сферам строительства и ЖКХ. Еще 10,2 тыс. рабочих мест насчитывается в промышленности. В остальных случаях:
- 11% — в здравоохранении, образовании, науке, культуре и на государственной службе (4,4 тыс. рабочих мест);
- 7,4% — в продажах, бытовом обслуживании и услугах населению (3 тыс. рабочих мест);
- 3,5% — на транспорте (1,4 тыс. рабочих мест);
- 1,8% — в сельском хозяйстве, экологии и ветеринарии (0,7 тыс. рабочих мест);
- 0,5% — в сфере информационных технологий, телекоммуникации и связи (0,2 тыс. рабочих мест);
- 24,6% — межотраслевые профессии и специалисты (10 тыс. рабочих мест).
В качестве официальных безработных зарегистрированы 3,3 тыс. татарстанцев.
Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по уровню зарплат в рознице. Зарплата работников розничной торговли в республике составила 54,4 тыс. рублей. Рост медианы за год — 9%.
