Дмитриев прибыл в США для переговоров с администрацией Трампа

Ранее встреча американского лидера с Владимиром Путиным в Будапеште была отменена

Генеральный директор РФПИ и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Согласно данным, в ходе визита запланированы встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Основной темой переговоров станет обсуждение вопросов двусторонних отношений между Россией и США.

Также ТАСС сообщает, что Дмитриев проведет встречу со спецпосланником президента США по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом 25 октября.

Напомним, что 16 октября состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого было достигнуто соглашение о встрече в Будапеште. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону возможные шаги по реализации договоренностей, однако планируемая встреча была отменена. Недавно Путин прокомментировал отмену саммита в Будапеште: «Скорее, речь идет о переносе встречи».



Наталья Жирнова