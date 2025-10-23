Путин — об отмене саммита в Будапеште: «Скорее, речь идет о переносе встречи»

Президент России обратился к журналистам после выступления перед Русским географическим обществом

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште во время общения с журналистами после выступления перед Русским географическим обществом.

— Скорее, речь идет о переносе встречи, — заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что саммит в Будапеште нуждается в тщательной подготовке. Москва традиционно выступает за поддержание диалога, однако встреча должна пройти в конструктивной атмосфере. Владимир Путин также отметил, что предложение провести встречу именно в венгерской столице поступило от американской стороны.

Ранее Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, это решение связано с тем, что стороны не смогли бы достичь нужных целей.

Наталья Жирнова