В Балтасинском районе Татарстана завершили строительство ледового дворца

В селе Карелино Балтасинского района Татарстана завершили строительство современного ледового дворца «Балтач арена». Новый спортивный объект значительно расширит возможности для занятий спортом и досуга местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

Ледовый дворец представляет собой одноэтажное здание общей площадью 3,3 тыс. квадратных метров. В его центре расположена площадка с искусственным льдом размером 56 на 26 метров. Для удобства спортсменов и посетителей предусмотрены оснащенные раздевалки, душевые, медицинский пункт, а также помещение для проката коньков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Инфраструктура объекта включает блочно-модульную котельную и обустроенные парковочные места для автомобилей.

Также в районе завершили реставрационные работы в историческом здании бывшей гостиницы Муртазы бая.



Анастасия Фартыгина