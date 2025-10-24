Нурлатский район выделит 3 млн рублей на доильные аппараты для личных хозяйств

Фото: Динар Фатыхов

Исполкома Нурлатского района Татарстана утвердил программу поддержки личных подсобных хозяйств на 2026—2028 годы. На эти цели из местного бюджета будет выделено 3 млн рублей.

Согласно программе, владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие трех и более дойных коров, смогут получить компенсацию 80% стоимости доильного аппарата — но не более 35 тыс. рублей. Субсидия предоставляется при условии сохранения поголовья в течение трех лет и не чаще одного раза в три года.

В районе насчитывается более 12 тыс. личных подсобных хозяйств, в которых содержится 6670 голов крупного рогатого скота, включая 2930 дойных коров. Программа направлена на увеличение поголовья и повышение эффективности производства молока.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для получения субсидии необходимо предоставить пакет документов, включая выписку из похозяйственной книги и подтверждение покупки оборудования. Решение о выделении средств будет принимать специально созданная комиссия.

Программа также предусматривает увеличение количества личных подсобных хозяйств с 12 131 до 12 200 к 2028 году и рост поголовья дойных коров до 3000 голов.

Напомним, что за 9 месяцев текущего года от реализации продукции сельского хозяйства получено 151 млрд рублей, из которых 71% (107,8 млрд) приходится на животноводство, что на 20% больше, чем в прошлом году.



Анастасия Фартыгина