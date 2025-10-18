За девять месяцев в Татарстане получено 107,8 млрд рублей выручки от животноводства

В 15 районах республики наблюдаются отрицательные показатели по надоям

За 9 месяцев текущего года от реализации продукции сельского хозяйства получено 151 млрд рублей, из которых 71% (107,8 млрд) приходится на животноводство, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В частности, от реализации молока получено 57 млрд рублей (рост на 34% по сравнению с 2024 годом), а от продажи скота и птицы — 43,4 млрд рублей (рост на 14% по сравнению с 2024 годом).

За 9 месяцев текущего года надоено 1,4 млн тонн молока, что на 6% больше, чем в 2024 году. Лидерами по надоям являются Атнинский, Мамадышский, Мензелинский и Кукморский районы, на которые приходится 78% прироста. Эти районы характеризуются высоким уровнем внедрения передовых технологий в современных молочных комплексах. В то же время в 15 районах республики наблюдаются отрицательные показатели по надоям.

Зяббаров подчеркнул, что хороших результатов сельхозпредприятия достигают за счет строительства современных молочных комплексов. В текущем году введены в эксплуатацию 7 молочных комплексов на 2576 голов. На разных стадиях реализации находятся 23 инвестиционных проекта на 22 тысячи коров.

Производство мяса в сельхозформированиях всех форм собственности за 9 месяцев текущего года составило 314 тысяч тонн, что на 2% больше, чем в 2024 году.



Ранее «Реальное время» сообщало, что аграрии Татарстана понесли убытки в размере около 2,5 млрд рублей из-за вспышки бруцеллеза среди скота. С начала 2023 года по настоящее время в республике зарегистрировано 11 случаев заболевания крупного рогатого скота и один случай мелкого бруцеллезом.

Рената Валеева