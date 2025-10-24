В центральной Польше потерпел крушение военный беспилотник
Он упал в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства
Военный беспилотник потерпел аварию в Иновроцлаве, Куявско-Поморском воеводстве, в центральной Польше. Об этом сообщила Польская группа вооружений (PGZ) в социальной сети X.
— 23 октября в Иновроцлаве произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода №2. В результате инцидента никто не пострадал, — говорится в заявлении PGZ.
В компании добавили, что представители завода проводят расследование причин произошедшего инцидента. Подробности о типе беспилотника и обстоятельствах аварии не сообщаются.
Авария произошла на фоне повышенной напряженности в регионе. Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что Польша находится в состоянии военного конфликта с Россией.
Также 10 октября сенаторы США внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию, осуждающую предполагаемые нарушения воздушного пространства НАТО со стороны России, упомянув инцидент с дронами в Польше 9 сентября, появление дрона в воздушном пространстве Румынии 14 сентября и четыре появления российских истребителей в воздушном пространстве Эстонии.
