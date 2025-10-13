Польша объявила о состоянии войны с Россией в киберпространстве

Там обвинили российских агентов в осуществлении «гибридных атак»

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил в интервью Financial Times о том, что Польша находится в состоянии войны с Россией в киберпространстве. Он подчеркнул, что это уже не просто состояние угрозы, а активное противостояние.

— В киберпространстве Польша в настоящее время находится в состоянии войны с Россией, это больше не состояние угрозы, — заявил Ценцкевич.

Помимо киберугроз, глава BBN также коснулся вопроса деятельности агентов в странах ЕС, финансируемых криптовалютой, что, по его словам, позволяет им избегать контроля со стороны спецслужб. Ценцкевич обвиняет этих агентов в осуществлении «гибридных атак», включающих в себя нарушения воздушного пространства беспилотниками и попытки взлома критической инфраструктуры.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

— Мы атлантисты, мы проамериканцы и считаем, что единственным военным союзом выгодным для Польши является и будет являться НАТО, — подчеркнул Ценцкевич.

Ранее Ценцкевич заявил, что Польша не обладает возможностями для полной защиты своего воздушного пространства от массированного вторжения и нуждается в поддержке союзников по НАТО.



Рената Валеева