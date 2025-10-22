Средний размер потребкредита в сентябре в Татарстане достиг 228 тыс. рублей

В целом по России средний размер потребительского кредита в сентябре 2025 года сократился на 12,9%

Татарстан в сентябре 2025 года вошел в пятерку регионов России с самым высоким средним размером выданных потребительских кредитов, составляющим 228 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Татарстан уступил лишь Москве (352,5 тыс.), Санкт-Петербургу (276,4 тыс.) и Московской области (251,5 тыс.), опередив Тюменскую область (207,8 тыс.).

В целом по России средний размер потребительского кредита в сентябре 2025 года сократился на 12,9% по сравнению с августом и составил 181 тыс. рублей. Однако по сравнению с сентябрем прошлого года средний чек потребкредита вырос на 17,9%.

В августе 2025 года в России выдали 1,6 млн потребкредитов, что на 43,8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Рената Валеева