Глава АСВ Андрей Мельников арестован по обвинению в мошенничестве

Уголовное дело связано с делом бывших замглавы АСВ, обвиняемых в махинациях с имуществом новосибирского аквапарка

Фото: Динар Фатыхов

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова по обвинению в мошенничестве. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Мельникова, Никита Филлипов.

— В отношении Мельникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — заявил Филлипов.

Защита намерена обжаловать решение суда. Мельников вину не признает.

По словам адвоката, уголовное дело в отношении Мельникова связано с делом бывших заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой, обвиняемых в махинациях с имуществом новосибирского аквапарка «Аквамир». Следствие подозревает хищение более 4 млрд рублей у компании-владельца «Аквамарина» в Новосибирске, находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что показания против Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.

Напомним, что замглавы АСВ Ольга Долголева признала вину по делу о хищении четырех миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», о чем свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости». Лефортовский суд Москвы ранее продлил арест Долголевой, несмотря на ее признание вины.

Кроме того, РИА «Новости» сообщает, что жена Андрея Мельникова, Оксана, владеет автомобилем Porsche Cayenne.

Рената Валеева