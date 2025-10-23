«Зенит-Казань» обыграл дома «Горький» в матче Суперлиги
Команда Вербова одержала вторую победу в чемпионате
«Зенит-Казань» на домашней площадке переиграл нижегородский клуб «Горький» со счетом 3:1 в рамках чемпионата Суперлиги. Команда Алексея Вербова одержала вторую победу на старте сезона.
Для казанского «Зенита» игра стала первой домашней игрой в новом чемпионате. В нынешнем розыгрыше турнира команда из Казани выступает в ранге действующего чемпиона.
В первом туре чемпионата «Зенит-Казань» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 3:0.
«Зенит-Казань» — «Горький» (Нижний Новгород) — 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 25:14).
