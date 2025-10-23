Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся 30 октября

Такое заявление сделал Белый дом

Президент США Дональд Трамп запланировал серию важных международных встреч в Азии. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, визит начнется 24 октября с поездки в Малайзию, сообщает ТАСС.

В рамках малайзийского этапа визита запланирована встреча с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом и участие в рабочем ужине лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 27 октября президент отправится в Японию, где 28 октября состоится встреча с новым премьер-министром страны Санаэ Такаити.

Следующий пункт маршрута — Южная Корея, куда Трамп прибудет 29 октября. В Пусане запланированы переговоры с президентом Ли Чжэ Меном и выступление на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Кульминацией азиатского визита станет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится 30 октября перед возвращением американского лидера в Вашингтон.

Напомним, что у США и Китая на данный момент непростая экономическая ситуация. Ранее Китай заявил о готовности к торговой войне с США. Так, в октябре Трамп объявил о дополнительных 100%-ных пошлинах для Китая с 1 ноября, а Пекин с 14 октября стал взимать дополнительные портовые сборы с судоходных компаний США.

Наталья Жирнова