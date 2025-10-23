«Нефтехимик» обыграл лидера КХЛ «Металлург» в Нижнекамске
Нижнекамцы взяли реванш за крупное поражение от «Магнитки»
«Нефтехимик» обыграл в Нижнекамске магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Игоря Гришина взяла реванш за крупное поражение в Магнитогорске.
В составе «Нефтехимика» отличились Владислав Барулин, Евгений Митякин, Григорий Селезнев, Андрей Белозеров и Герман Точилкин. У «Металлурга» шайбы забросили Даниил Вовченко, Роман Канцеров и Дерек Барак.
На прошлой неделе «Нефтехимик» проиграл в Магнитогорске со счетом 6:9.
После этого поражения «Металлург» остался на первом месте общей турнирной таблицы КХЛ с 30 очками. У «Нефтехимика» стал 21 балл и нижнекамцы поднялись на пятую строчку Восточной конференции.
