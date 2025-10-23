Новости спорта

18:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» обыграл лидера КХЛ «Металлург» в Нижнекамске

21:29, 23.10.2025

Нижнекамцы взяли реванш за крупное поражение от «Магнитки»

«Нефтехимик» обыграл лидера КХЛ «Металлург» в Нижнекамске
Фото: взято с сайта hcnh.ru

«Нефтехимик» обыграл в Нижнекамске магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Игоря Гришина взяла реванш за крупное поражение в Магнитогорске.

В составе «Нефтехимика» отличились Владислав Барулин, Евгений Митякин, Григорий Селезнев, Андрей Белозеров и Герман Точилкин. У «Металлурга» шайбы забросили Даниил Вовченко, Роман Канцеров и Дерек Барак.

взято с сайта hcnh.ru

На прошлой неделе «Нефтехимик» проиграл в Магнитогорске со счетом 6:9.

После этого поражения «Металлург» остался на первом месте общей турнирной таблицы КХЛ с 30 очками. У «Нефтехимика» стал 21 балл и нижнекамцы поднялись на пятую строчку Восточной конференции.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также