Урожай зерна в России превысил прошлогодние показатели

Остается обмолотить еще 7% площади полей

Фото: Реальное время

Минсельхоз России сообщил о результатах уборочной кампании 2025 года. На сегодняшний день аграрии собрали 135 млн тонн зерна, что на 9 млн тонн превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Остается обмолотить еще 7% полей.

Основной объем собранного урожая приходится на пшеницу — 93,5 млн тонн, это рост на 7,8%. Также отмечается существенный прирост по ячменю — собрано 20,5 млн тонн, увеличение на 15,4%. В активной фазе продолжается уборка кукурузы, риса и гречихи.

Реальное время / realnoevremya.ru

Примечательно, что средняя урожайность по всем культурам выросла почти на 15%, в том числе по пшенице — на 14%, а по ячменю — на 22%. По прогнозу по зернобобовым культурам ожидается рекорд — не менее 7 млн тонн.

Собранные объемы позволят не только обеспечить внутренние потребности страны, но и экспортировать около 50 млн тонн зерна в текущем сезоне.



Напомним, что в Альметьевском районе собрали 94% зерновых культур, несмотря на сложные погодные условия.

Наталья Жирнова