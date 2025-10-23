В поселке Иштуган по республиканской программе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Иштуган Сабинского района Татарстана открылся современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. Медицинский объект построен в рамках республиканской программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению», инициированной раисом РТ Рустамом Миннихановым, сообщает Минздрав Татарстана.

ФАП оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, современной мебелью и инвентарем. В медицинском учреждении функционируют кабинет фельдшера, процедурный и смотровой кабинеты, а также санитарно-бытовые помещения.

В настоящее время специалисты завершают работы по подключению системы отопления.

В министерстве напомнили, что, помимо республиканской программы, действует национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В республике возведено 15 новых ФАПов по республиканской программе и 34 — по нацпроекту. Однако, ФАПы и поликлиники Татарстана столкнулись с острым кадровым голодом. Подробнее — в материале «Реального времени».

