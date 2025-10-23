Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 24 октября
Рубль укрепился на фоне основных денежных единиц
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 24 октября. Рубль укрепил свои позиции по отношению к основным денежным единицам, хотя ранее на некоторых позициях шли ослабления.
Доллар подешевел на 0,39 рубля, евро — на 0,37 рубля, а юань — на 0,09 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,27 рубля;
- евро — 94,39 рубля;
- юань — 11,47 рубля.
