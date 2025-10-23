Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 24 октября

Рубль укрепился на фоне основных денежных единиц

Фото: Максим Платонов

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 24 октября. Рубль укрепил свои позиции по отношению к основным денежным единицам, хотя ранее на некоторых позициях шли ослабления.

Доллар подешевел на 0,39 рубля, евро — на 0,37 рубля, а юань — на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

доллар — 81,27 рубля;

евро — 94,39 рубля;

юань — 11,47 рубля.

Наталья Жирнова