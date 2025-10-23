Новости экономики

18:32 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 24 октября

18:40, 23.10.2025

Рубль укрепился на фоне основных денежных единиц

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 24 октября
Фото: Максим Платонов

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 24 октября. Рубль укрепил свои позиции по отношению к основным денежным единицам, хотя ранее на некоторых позициях шли ослабления.

Доллар подешевел на 0,39 рубля, евро — на 0,37 рубля, а юань — на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,27 рубля;
  • евро — 94,39 рубля;
  • юань — 11,47 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть557.1
  • Нижнекамскнефтехим78
  • Казаньоргсинтез65.5
  • КАМАЗ81.7
  • Нижнекамскшина37.1
  • Таттелеком0.579