От двигателей КАМАЗа до соляной кислоты: итоги господдержки промышленности Татарстана
За 2024–2025 годы объем привлеченных средств господдержки превысил 92 млрд рублей
Минпромторг Татарстана участвует в реализации семи национальных проектов технологического лидерства, включающих 23 федеральных проекта. Особое внимание уделяется направлению «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.
- «Фонд развития промышленности РТ» продолжает оказывать существенную поддержку региональным проектам. В прошлом году грантовая помощь на разработку конструкторской документации была предоставлена 10 проектам на общую сумму 504 млн рублей. Региональный фонд, действующий через Инвестиционно-венчурный фонд, профинансировал 27 проектов на сумму более 3,5 млрд рублей.
- За 2024—2025 годы объем привлеченных средств господдержки превысил 92 млрд рублей. Из них почти 85 млрд составили субсидии, а 7,5 млрд — льготные займы Фонда развития промышленности. Благодаря этой поддержке реализованы такие проекты, как запуск производства рядных двигателей КАМАЗа, локализация производства коленчатого вала и глушителей компанией «КАМА ДИЗЕЛЬ», а также организация производства соляной кислоты на Химическом заводе им. Карпова.
Среди других успешных примеров — наращивание выпуска композитных материалов и освоение производства дышащей пленки предприятием «ПОЛИМАТИЗ», увеличение производства сельскохозяйственных опрыскивателей компанией «Казаньсельмаш».
Сообщается, что Российский экспортный центр оказал поддержку почти 300 компаниям. Объем поддержанного экспорта превысил $191 млн.
Напомним, что ранее Олег Коробченко возглавил набсовет Делового объединения кластеров России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».