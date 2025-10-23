Олег Коробченко возглавил набсовет Делового объединения кластеров России

Предложение выдвинул зампред правительства Башкортостана Александр Шельдяев, и все участники поддержали кандидатуру единогласно

Олег Коробченко стал главой наблюдательного совета Делового объединения кластеров России. Его избрали 23 октября на заседании организации. Предложение выдвинул зампред правительства Башкортостана Александр Шельдяев, и все участники поддержали кандидатуру единогласно, сообщает Минпромторг Татарстана.

Деловое объединение является крупной организацией с более чем 1 500 участниками. В нее входят кластеры из более чем 20 регионов России, предприятия из 59 субъектов РФ, представители 16 стран, а также органы власти и научные организации.

— Кластерная модель, то есть совместная работа государства, бизнеса и науки, способствует более быстрому росту промышленности, запуску новых проектов. Выстроив такую работу в Татарстане, мы добились хороших результатов. По итогам прошлого года индекс промпроизводства превысил 105%, отгрузка — 5,6 трлн рублей. Предприятия получили почти 110 млрд рублей федерального финансирования. Республика возглавила рейтинг эффективности регионов в сфере промышленности, — сказал министр, отметив роль промкластера республики и объединения в достижении этих результатов.



Напомним, что индекс промпроизводства Татарстана в январе — августе 2025 года составил 109,6%.

Наталья Жирнова