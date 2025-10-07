Депутаты предложили новую социальную поддержку для будущих мам

Она связана с бесплатным проездом в общественном транспорте

Фото: Максим Платонов

Депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении беременным женщинам права на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС.

В случае принятия документа, женщины, вставшие на учет в медучреждениях на ранних сроках беременности, получат право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси.

В настоящее время ни в одном регионе России не предусмотрено право на бесплатный проезд для будущих мам, что создает социальную несправедливость. В случае одобрения законопроекта новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, что с начала сентября почти 750 беременных студенток получили повышенное пособие.

Наталья Жирнова