В Госдуме предложили штрафовать перекупщиков ж/д билетов на сумму до 500 тыс. рублей

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки

Фото: Реальное время

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за перепродажу электронных железнодорожных билетов. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Леонов и Андрей Луговой. Об этом пишет РИА «Новости».

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) новой статьей 14.4.4.

— Возмездное оказание услуг, в том числе посреднических услуг, по оформлению в электронной форме проездных документов (билетов) ... при отсутствии заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов (билетов), — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц — от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, — говорится в тексте документа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению парламентариев, участились случаи массового выкупа билетов перекупщиками с целью их дальнейшей перепродажи по завышенным ценам, что создает искусственный дефицит билетов.

Ространснадзор предлагается наделить полномочиями по рассмотрению данных административных дел. Авторы считают, что усиление мер противодействия перекупщикам позволит увеличить доходы федерального бюджета.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки, в частности дополнения финансово-экономического обоснования расчетами, подтверждающими его незатратный характер.

Ранее РЖД анонсировали изменение в правилах оформления ж/д билетов для несовершеннолетних пассажиров. С 20 января 2026 года при покупке билетов на международные поезда детям до 14 лет потребуется загранпаспорт.

Рената Валеева