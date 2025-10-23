На границе Татарстана и Башкортостана открыли реконструированный мост через реку Ик

Он был закрыт с июля 2023 года из-за аварийного состояния

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии открытия движения на реконструированном мостовом переходе через реку Ик на автодороге Октябрьский — Уруссу, расположенном на границе РТ и Башкортостана.

Мост, построенный в 1948 году, был закрыт с июля 2023 года из-за аварийного состояния. Восстановительные работы стартовали в 2024 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, обратившись к участникам церемонии по видеосвязи, отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в стране. Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что мост символизирует дружбу между двумя республиками.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Песошин поблагодарил федеральное правительство за поддержку проектов по модернизации дорожной инфраструктуры в Татарстане, отметив, что новый мост через реку Ик является жизненно необходимой артерией для тысяч людей и бизнеса обеих республик, повысит безопасность передвижения и сократит время в пути.

В рамках реконструкции был произведен демонтаж старого сооружения и строительство нового моста с новыми опорами, полосами безопасности, барьерными и перильными ограждениями, искусственным электроосвещением. Протяженность мостовой конструкции составила 238,5 м, ширина проезжей части — 7 м.

Рената Валеева