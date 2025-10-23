Россия передала Украине 1000 тел погибших бойцов

Идентификация тел начнется в ближайшее время

Украина получила от России 1 000 тел погибших военнослужащих, сообщает координационный штаб Украины по обращению с военнопленными в телеграм-канале. Идентификация тел начнется в ближайшее время.

В свою очередь, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия вернула Украине 1 000 тел погибших, получив взамен 31 тело.

Напомним, 2 октября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле 185 на 185. В Минобороны России сообщили, что обмен был осуществлен по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле. Российские граждане, освобожденные из плена, направляются в Белоруссию для получения необходимой медицинской помощи, а затем возвращаются в Москву для продолжения лечения.

Рената Валеева