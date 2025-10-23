Заболеваемость на рабочих местах в Татарстане в 2,5 раза выше, чем в среднем по России

За 9 месяцев 2025 года было проверено 285 объектов и выявлено 927 нарушений санитарных правил

Фото: Айдар Раманкулов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану обеспокоено высоким уровнем профессиональных заболеваний в регионе. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии по вопросам гигиены труда, радиационной гигиены и контроля за эксплуатацией радиоэлектронных средств.

За 9 месяцев текущего года было установлено 184 случая профзаболеваний, что составляет 2,48 случая на 10 тыс. работающих. Это значительно превышает общероссийский показатель, который составляет 0,98 случая на 10 тыс. работающих.

Всего на контроле Управления находятся 4657 объектов промышленных предприятий, связи, транспорта и сельского хозяйства. За 9 месяцев 2025 года было проверено 285 объектов, выявлено 927 нарушений санитарных правил, вынесено 118 постановлений о наложении штрафа или предупреждений. Также было объявлено 252 предостережения, проведено 246 профилактических визитов и оказано 1386 консультаций.

Рената Валеева