Татарстанцы стали активнее искать работу: резюме стало больше на 37%

Наиболее активны на рынке труда соискатели без опыта работы — 30% резюме

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана стали чаще искать работу: с начала осени посещаемость сайтов с предложениями по трудоустройству выросла на 45% по сравнению с летними месяцами. В сентябре 2025 года в республике разместили и обновили 229,9 тыс. резюме, что на 8% больше, чем в августе, и на 37% превышает показатели сентября 2024 года. Такие данные стали известны из совместного исследования «МегаФона» и hh.ru.

— Для соискателей идеальная ситуация — когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной... Если работнику важен выбор и количество возможностей, то планировать поиск работы стоит с марта по апрель или с августа по октябрь, — отмечает директор hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее активны на рынке труда соискатели без опыта работы (30% резюме). 15% резюме подано специалистами с опытом 3—6 лет или более 15 лет. Для более половины (57%) соискателей из республики при выборе нового места работы важны перспективы карьерного роста и зарплаты.

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по уровню зарплат в рознице. Зарплата работников розничной торговли в республике составила 54,4 тыс. рублей. Рост медианы за год — 9%.



Рената Валеева