Над Оренбургской областью сбили беспилотник, обломки найдены в приграничье

На дроне видна надпись на украинском языке

Сегодня, 23 октября, над территорией Оренбургской области силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Угроза атаки БПЛА была объявлена губернатором области Евгением Солнцевым в три часа утра.

В то же время в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана, граничащем с Оренбургской областью, обнаружены предметы, похожие на фрагменты беспилотника.



Местное издание «Уральская неделя» опубликовало в Instagram* фотографии, предположительно, обломков беспилотника, на одном из которых видна надпись на украинском языке. Издание также утверждает, что «дрон нес боевой заряд значительной мощности, судя по образовавшейся воронке».

В Минобороны сообщили, что в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над различными территориями России.

Рената Валеева