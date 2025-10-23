Над Оренбургской областью сбили беспилотник, обломки найдены в приграничье
На дроне видна надпись на украинском языке
Сегодня, 23 октября, над территорией Оренбургской области силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Угроза атаки БПЛА была объявлена губернатором области Евгением Солнцевым в три часа утра.
В то же время в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана, граничащем с Оренбургской областью, обнаружены предметы, похожие на фрагменты беспилотника.
Местное издание «Уральская неделя» опубликовало в Instagram* фотографии, предположительно, обломков беспилотника, на одном из которых видна надпись на украинском языке. Издание также утверждает, что «дрон нес боевой заряд значительной мощности, судя по образовавшейся воронке».
В Минобороны сообщили, что в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над различными территориями России.
Справка
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
