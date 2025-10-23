В России за сутки ликвидировали два лесных пожара
На данный момент пожарные продолжают бороться с четырьмя активными лесными пожарами
По данным Федеральной авиалесоохраны, за прошедшие сутки в России удалось полностью ликвидировать два лесных пожара. Очаги возгорания были зафиксированы в одном регионе страны.
На данный момент пожарные продолжают бороться с четырьмя активными лесными пожарами, охватившими территории двух регионов. В тушении задействованы значительные силы и средства:
- 80 человек личного состава;
- 12 единиц специальной техники;
- 1 воздушное судно.
Для мониторинга лесопожарной обстановки с воздуха в небо подняты 4 воздушных судна.
Важно отметить, что на данный момент режим чрезвычайной ситуации не введен. Однако в целях предотвращения распространения огня особый противопожарный режим установлен в 11 регионах России. Кроме того, пожароопасный сезон объявлен в 43 регионах страны.
Подчеркивается высокая оперативность работы лесопожарных формирований: с начала текущего года 72,4% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения.
