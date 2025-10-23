ПВО сбила 139 украинских дронов над 11 российскими регионами за ночь
Наибольшее количество БПЛА было ликвидировано над Белгородской областью
Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 139 украинских БПЛА самолетного типа над 11 регионами России, сообщило Минобороны.
Согласно сводке ведомства, наибольшее количество БПЛА были ликвидированы в следующих областях:
- Белгородская область — 56 БПЛА;
- Брянская область — 22 БПЛА;
- Воронежская область — 21 БПЛА;
- Рязанская область — 14 БПЛА;
- Ростовская область — 13 БПЛА;
- Крым — 4 БПЛА;
- Тамбовская, Волгоградская, Орловская и Калужская области — по 2 БПЛА;
- Курская область — 1 БПЛА.
Ранее, в среду, Минобороны сообщало об уничтожении 13 украинских БПЛА над Республикой Дагестан, Крымом и акваторией Черного моря в период с 07:00 до 11:00. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал о попытке атаки беспилотниками на одно из предприятий в Махачкале.
