ПВО сбила 139 украинских дронов над 11 российскими регионами за ночь

08:26, 23.10.2025

Наибольшее количество БПЛА было ликвидировано над Белгородской областью

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 139 украинских БПЛА самолетного типа над 11 регионами России, сообщило Минобороны.

Согласно сводке ведомства, наибольшее количество БПЛА были ликвидированы в следующих областях:

  • Белгородская область — 56 БПЛА;
  • Брянская область — 22 БПЛА;
  • Воронежская область — 21 БПЛА;
  • Рязанская область — 14 БПЛА;
  • Ростовская область — 13 БПЛА;
  • Крым — 4 БПЛА;
  • Тамбовская, Волгоградская, Орловская и Калужская области — по 2 БПЛА;
  • Курская область — 1 БПЛА.

Ранее, в среду, Минобороны сообщало об уничтожении 13 украинских БПЛА над Республикой Дагестан, Крымом и акваторией Черного моря в период с 07:00 до 11:00. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал о попытке атаки беспилотниками на одно из предприятий в Махачкале.

Рената Валеева

