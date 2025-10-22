Дагестан подвергся атаке беспилотников: целью стало предприятие в Махачкале

Мэр Махачкалы подтвердил факт атаки, уточнив, что пострадавших, по предварительным данным, нет

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о попытке атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на одно из предприятий региона, расположенное в Махачкале. Об этом пишет RT.

— Сегодня, 22 октября, в Дагестане была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий региона, — рассказал Меликов.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов подтвердил факт атаки на одно из городских предприятий, уточнив, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

— Сегодня в Махачкале зафиксирована атака вражеских беспилотников по одному из городских предприятий. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются, — сообщил Салавов.



В связи с угрозой новых атак, в Дагестане введен режим опасности БПЛА.

Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 33 украинских БПЛА самолетного типа над различными регионами России в течение ночи. В частности, беспилотники были сбиты над Брянской, Ленинградской, Ростовской, Псковской, Новгородской, Орловской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Рената Валеева