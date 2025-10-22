«Терять время впустую»: Трамп еще не принял решение о встрече с Путиным

Президент США пообещал дать ответ в течение двух дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о проведении саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как Трамп анонсировал возможность встречи в венгерской столице в течение ближайших двух недель.

— Не хотелось бы терять время впустую, — заявил Трамп, намекая на необходимость достижения конкретных результатов от возможного саммита. Президент США пообещал сообщить о своем решении в течение двух дней.

Напомним, 16 октября, после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил о возможности проведения российско-американских переговоров в Будапеште. Точная дата саммита не была объявлена, но Трамп предположил, что он может состояться в течение ближайших двух недель. Венгрия и Россия уже подтвердили готовность к организации мероприятия и начали подготовку.

В преддверии возможного саммита, 20 октября, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и сенатором США Марко Рубио. В ходе беседы стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых президентами.

Рената Валеева