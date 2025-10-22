В Казани заметно снизилась стоимость аренды жилья

Произошло снижение ставки аренды на 11,1%

Фото: Динар Фатыхов

Рынок аренды жилья в российских мегаполисах демонстрирует заметные изменения. По данным сервиса «Яндекс аренда», которые имеются в распоряжении ТАСС, в третьем квартале 2025 года около трети арендодателей в городах-миллионниках снижали стоимость квартир.

Особого внимания заслуживает ситуация в Казани, где зафиксировано одно из самых значительных снижений ставки аренды среди крупных городов России — на 11,1%. В целом по стране доля объявлений о сдаче квартир со снижением цены составила 30,1% при среднем дисконте 9,2%.

При этом в 65% объявлений стоимость аренды остается неизменной, а повышение ставок наблюдается лишь в 4,6% случаев. Интерес к аренде жилья в мегаполисах растет: количество просмотров объявлений увеличилось на 19,3% по сравнению со вторым кварталом. Эксперты связывают это с гибкостью собственников, готовых снижать цены при длительном отсутствии арендаторов.



Наталья Жирнова