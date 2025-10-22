Россияне совершили 4,6 млрд операций через СБП за квартал

Сентябрь стал рекордным — 65 млн транзакций за сутки

Суточный объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) достиг высоких показателей в третьем квартале 2025 года. Ежедневно пользователи совершали около 35 млн денежных переводов и 15 млн операций по оплате покупок, сообщает Центробанк.

За три месяца работы системы (июль — сентябрь 2025 года) общее количество операций достигло 4,6 млрд. Суммарный объем переводов и оплат через СБП составил 26,5 трлн рублей.

Сообщается, что совокупный объем операций увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно результативным стал сентябрь, когда было зафиксировано рекордное количество операций — 64,5 млн транзакций в сутки.

Ранее специалист предупреждал об опасности перевода денег на карты физических лиц. Напомним, что с 1 сентября текущего года все российские банки обязаны предоставить своим клиентам возможность назначения доверенного лица для одобрения совершаемых ими переводов.

Наталья Жирнова