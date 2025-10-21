Специалист предупредил об опасности перевода денег на карты физических лиц

Подобный метод расчета лишен надежных механизмов защиты прав покупателя

Оплата товаров и услуг переводом с карты на карту может обернуться серьезными рисками для потребителя, заявил заместитель председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в интервью RT.

По словам специалиста, подобный метод расчета лишен надежных механизмов защиты прав покупателя, поскольку не предполагает выдачи чека, подтверждающего оплату. Отсутствие документальных доказательств затрудняет процесс возврата товара или предъявления претензий продавцу.

Переводы на личные банковские счета часто используются злоумышленниками для организации незаконных финансовых операций, начиная от теневого предпринимательства и заканчивая отмыванием денег.

— Покупатель становится участником схемы и автоматически попадает под внимание правоохранительных органов, — пояснил Шейкин.

