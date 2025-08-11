Шадаев: с 1 сентября банки внедрят систему «доверенных лиц» для защиты переводов

Эта мера особенно важна для представителей старшего поколения

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября текущего года все российские банки будут обязаны предоставить своим клиентам возможность назначения доверенного лица для одобрения совершаемых ими переводов. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает Telegram-канал «Правительство РФ. Коротко».

По словам Шадаева, эта мера особенно важна для представителей старшего поколения, которые смогут назначить доверенными лицами, например, своих детей.

Инициатива направлена на повышение безопасности финансовых операций и защиту граждан от мошеннических действий.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее в декабре 2024 года Банк России сообщал о разработке законопроекта, обязывающего крупные банки предоставлять клиентам возможность назначать доверенное лицо («вторую руку») для подтверждения дистанционных операций по счетам и вкладам. ЦБ рассчитывал, что ко второму чтению законопроекта механизм также будет распространен на операции по платежным картам, с использованием СБП и на операции по снятию наличных.

Рената Валеева