МИД России: безопасность страны не зависит от развития ситуации с ДСНВ
По словам замминистра иностранных дел Рябкова, в случае отказа Штатов от инициативы российской стороны по ДСНВ ядерная угроза возрастет
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с заявлением относительно ситуации вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщает ТАСС.
По его словам, в случае отказа Штатов от инициативы российской стороны по ДСНВ ядерная угроза возрастет. Это может привести к росту международной напряженности, но безопасность страны не зависит от развития ситуации.
— Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована, — заявил Рябков.
Ранее Путин заявил о готовности России соблюдать ограничения ДСНВ после 2026 года.
