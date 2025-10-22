МИД России: безопасность страны не зависит от развития ситуации с ДСНВ

По словам замминистра иностранных дел Рябкова, в случае отказа Штатов от инициативы российской стороны по ДСНВ ядерная угроза возрастет

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с заявлением относительно ситуации вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщает ТАСС.

По его словам, в случае отказа Штатов от инициативы российской стороны по ДСНВ ядерная угроза возрастет. Это может привести к росту международной напряженности, но безопасность страны не зависит от развития ситуации.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована, — заявил Рябков.

Ранее Путин заявил о готовности России соблюдать ограничения ДСНВ после 2026 года.

Наталья Жирнова