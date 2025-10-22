«Ак Барс» объявил состав на игру с «Локомотивом» на домашней арене

На воротах второй матч подряд Тимур Билялов

Сегодня «Ак Барс» проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Состав казанского клуба остался неизменным относительно предыдущего матча с командой «Барыс». Во второй игре подряд вратарем выступит Тимур Билялов. Напомним, казанская команда обыграла команду из Астаны и продлила победную серию до семи игр 18 октября.



По итогам предыдущих матчей «Ак Барс» находится на четвертой строчке Восточной конференции, заработав 23 очка в 17 матчах. Команда соперника, «Локомотив», возглавляет Западную конференцию, имея в своем активе 26 очков после 18 встреч.

Наталья Жирнова