Представлены эскизы нового многофункционального парка «Сююмбике» — фото
Пространство спроектировано таким образом, чтобы объединить различные зоны активного досуга
Обнародованы первые эскизы проекта парка «Сююмбике». Ими поделился глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
Сообщается, что скоро проект перейдет в стадию активной реализации.
Ранее сообщалось, что казанский «ЯрПарк» доверят китайскому застройщику. Комплекс, разработанный российским архитектурным бюро Sergey Skuratov Architects, предусматривает возведение 13 корпусов общей площадью 302 тыс. кв. метров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».