Гендиректора СК «Автодор» отправили в СИЗО
Его подозревают в растрате в особо крупном размере
Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте генерального директора ООО «СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Его подозревают в растрате в особо крупном размере.
В СИЗО Шайдуллина отправили на срок 1 месяц и 19 суток. Суд отклонил просьбу защиты о применении более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. В настоящее время в отношении Шайдуллина ведется предварительное расследование.
Компания ООО «СК «Автодор» является дочерним предприятием госорганизации «Российские автомобильные дороги».
