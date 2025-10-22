Новости общества

Гендиректора СК «Автодор» отправили в СИЗО

16:59, 22.10.2025

Его подозревают в растрате в особо крупном размере

Фото: скриншот с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте генерального директора ООО «СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Его подозревают в растрате в особо крупном размере.

В СИЗО Шайдуллина отправили на срок 1 месяц и 19 суток. Суд отклонил просьбу защиты о применении более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. В настоящее время в отношении Шайдуллина ведется предварительное расследование.

Компания ООО «СК «Автодор» является дочерним предприятием госорганизации «Российские автомобильные дороги».

