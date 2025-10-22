В НОКБ им. Семашко совершили прорыв в лечении макулодистрофии

Нижегородские врачи впервые сделали инъекцию препарата «Эйлеа» в превышенной дозе

Фото: Динар Фатыхов

В Нижегородской области успешно проведена первая в России процедура внутриглазного введения препарата «Эйлеа» в повышенной дозировке 8 мг. Инновационную операцию осуществили специалисты больницы имени Н.А. Семашко, сообщает ИА «Время Н».

Пациентом стал пожилой мужчина с серьезным ухудшением зрения на обоих глазах. После введения препарата острота зрения пациента значительно улучшилась: с 30% до 80% всего за неделю.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Препарат «Эйлеа» широко применяется в европейских странах для лечения возрастных изменений сетчатки и диабетического отека. Увеличение дозировки позволяет достичь терапевтического эффекта в более короткие сроки и сократить необходимость в повторных инъекциях.



Ранее татарстанские врачи спасли молодую маму, удалив опухоль во время родов. Миоматозный узел образовался у женщины еще до беременности, а ближе к родам увеличился до 11 сантиметров.

Наталья Жирнова