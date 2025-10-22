Топилин: российская экономика выросла почти на 10% с 2022 года, несмотря на санкции

Экономика еврозоны за тот же период выросла менее чем на 5%, Франции — на 4%, а Германии — на 0,3%

Российская экономика, несмотря на санкционное давление, продемонстрировала рост почти на 10% с 2022 года, что является рекордным показателем за последние десятилетия. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Топилин сравнил экономические показатели России с европейскими странами, отметив, что экономика еврозоны за тот же период выросла менее чем на 5%, Франции — на 4%, а Германии — на 0,3%.

Глава думского комитета также сообщил, что на ближайшие три года запланирован прирост ВВП на 6,7%, назвав такой рост уверенным. По его словам, в 2024 году ВВП достиг 200 трлн рублей, а к 2028 году показатель должен вырасти до 276 трлн рублей.

Топилин подчеркнул важность не только темпов роста, но и его качества, отметив значительный рост в приоритетных отраслях. По его данным, в период с января по август 2025 года фармацевтическая отрасль увеличилась на 14,6%, производство компьютеров и электроники — на 13,8%, а машиностроительный комплекс — на 10%. Он отметил, что такие темпы свидетельствуют об эффективном распределении государственной финансовой поддержки по приоритетным направлениям.

Депутат также обратил внимание на рост инвестиций, который за последние четыре года составил 37%, и прогнозируемое увеличение на 7%, что является высоким показателем.



Рената Валеева