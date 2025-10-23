Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов
Возможен небольшой, днем местами умеренный дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно. Возможен небольшой, днем местами умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +6 градусов. Днем в Татарстане температура составит от +4 до +9 градусов.
