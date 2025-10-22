Тренер «Ак Барса» Макрицкий рассказал, чем опасен чемпион КХЛ «Локомотив»

Казанцы начинают новую домашнюю серию матчем с лидером Западной конференции

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий назвал сильные стороны «Локомотива» в преддверии матча в Казани. Казанская команда начинает новую домашнюю серию игрой против действующего чемпиона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Макрицкий рассказал, чем опасен «Локомотив», лидирующий в Западной конференции.

— «Локомотив» имеет стабильный состав на протяжении нескольких лет, там происходят только точечные усиления. Системная команда, игроки привыкли к системной игре — отсюда стабильность. Серьезный соперник, с рабочим настроением подходим к домашней серии, — приводит слова Макрицкого клубная пресс-служба.

Реальное время / realnoevremya.ru

Матч между «Ак Барсом» и «Локомотивом» в прямом эфире 22 октября покажет телеканал ТНВ в 19.00 по московскому времени. Команда Анвара Гатиятулина не проигрывает в чемпионате семь игр подряд. Казанцы идут на четвертом месте Восточной конференции, «Локомотив» занимает первую строчку на Западе.

Зульфат Шафигуллин