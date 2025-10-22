«Ак Барс» обменял нападающего Городилова на защитника

Казанский клуб произвел с «Нефтяником» обмен с участием двух хоккеистов

«Ак Барс» совершил обмен с альметьевским «Нефтяником» с участием двух хоккеистов. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

В результате сделки «Ак Барс» приобрел защитника Семена Буркова, отдав права на нападающего Романа Городилова. Детали сделки не сообщаются, обе команды входят в клубную систему казанского клуба.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занимает четвертое место в Восточной конференции. «Нефтяник» выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), где идет на четвертой строчке общей турнирной таблицы.

Бурков играл за молодежный клуб «Нефтяника» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Спутник», где провел шесть игр в текущем сезоне. Городилов выступал в МХЛ за казанский «Ирбис» и не набрал очков в семи матчах нынешнего чемпионата.

Зульфат Шафигуллин