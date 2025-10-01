Вузы России заполнили бюджетные места на 99,6% в приемную комиссию 2025 года

А в рамках отдельной квоты было принято почти 29 тыс. человек

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС

В ходе набора во время приемной комиссии 2025 года на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования было заполнено 99,6% от общего числа бюджетных мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки страны.

Всего на 2025/2026 учебный год было распределено 441,9 тыс. бюджетных мест. Наибольший интерес у абитуриентов вызвали направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой, экономикой и управлением, педагогическими науками, клинической медициной и машиностроением.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в рамках отдельной квоты было принято почти 29 тыс. человек, что составляет 55,1% от общего объема квоты. При этом часть вузов установили квоту выше минимального показателя на 10%.

Продолжает расти и популярность программ базового и специализированного обучения в рамках пилотного проекта новой системы высшего образования. В 2025 году количество заявлений на эти программы увеличилось до 269,4 тыс., что на 96,4 тыс. больше показателя 2024 года. Средний балл поступающих на пилотные программы оказался на 4,1 балла выше среднего показателя ЕГЭ по аналогичным направлениям подготовки в стране.

Ранее сообщалось, что Татарстан совместно с Китаем откроет университет перспективных технологий.

Наталья Жирнова